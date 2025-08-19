2児の父・北村有起哉、息子たちとの“白熱野球盤バトル”に反響「楽しい夏の思い出になりますね」 妻は俳優・高野志穂
俳優の北村有起哉（51）が18日、自身のインスタグラムを更新。息子たちと過ごす夏のひとときを紹介し、フォロワーから温かいコメントが寄せられている。
【写真】「パパにそっくり」長男＆次男の兄弟ショット披露の北村有起哉
北村は「やっぱ高校野球は面白いなぁ。一昨年、子どものプレゼントで買った野球盤もですよ」とつづり、カラフルな野球盤の写真をアップ。「昔から変わらないシンプルな仕組み。ぜったい消える魔球は禁止だからね。ぜったいと言ってるのに、投げてきやがって、おいっ！と親子ゲンカスレスレ。我が家も球児に負けない熱い夏です」と、笑いを交えながら家族とのやり取りをつづった。
コメント欄には「親子でゲームいいですね 楽しい夏の思い出になりますね」「いい夏休みの思い出ですね」「こんな感じの祖父祖母みんなで遊んでいた記憶が昨日のことのようによみがえりました〜」「このアナログ感が良いですよね」「消える魔球懐かしい！」といった声が寄せられ、あたたかな反響が広がっている。
北村は、俳優の高野志穂（45）と2013年6月に結婚。14年11月に第1子となる長男（10）、20年2月に第2子次男（5）の誕生を報告している。
