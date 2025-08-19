くるりによる主催イベント『京都音楽博覧会2025 in 梅小路公園』の最終出演アーティストが発表となった。

今回発表されたのは、両日出演の岸田繫弦楽四重奏、2日目の10月12日に青葉市子の2組。今回の発表を受け、初日の10月11日にくるり／ASIAN KUNG-FU GENERATION／[Alexandros]／Omoinotake／岸田繁弦楽四重奏／佐野元春＆THE COYOTE BAND／10-FEETの7組 、2日目にはくるり／青葉市子／ASKA／岸田繁弦楽四重奏／SHISHAMO／マカロニえんぴつ／RIP SLYMEの7組と、計12組のラインナップが出揃った。

また、本日8月19日よりイープラスにて3次プレオーダー先行受付がスタート。期間は8月25日23時59分まで。さらに、オフィシャルグッズのTシャツとトートバッグの先行販売受付がくるり A!SMARTストアにて開始。グッズの受付は8月31日23時59分までとなる。

加えて、すでに完売している2日通し券が付いた宿泊プランをはじめ、イベント限定のオリジナル御朱印帳やグッズがセットになった宿泊プラン付チケットの受付も開始。詳細はチケット受付ページにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）