新潟県、富山県、石川県、福井県では、ことし６月中旬から気温がかなり高い状態が続いています。



気温の高い状態は今後もさらに１か月程度、少雨の状態はこの先２週間程度続く見込みだとして、新潟地方気象台は１９日、引き続き、農作物や家畜の管理、水の管理、熱中症対策などの健康管理に十分注意するよう呼び掛けています。



新潟県を含む北陸地方では、６月中旬から気温がかなり高い状態が続いていて、北陸地方の７月の平均気温は平年より３．６℃高く、１９４６年の統計開始以降、７月として最も高く、記録的な高温となりました。





また北陸地方の７月の月平均降水量は平年と比べ８％となり、統計開始以降、７月として最も少なく、記録的な少雨となりました。８月前半には停滞前線などの影響により大雨となりましたが、６月下旬からの長期間の少雨の状態の解消には至らず、６月２０日から８月１８日にかけて積算した降水量は平年の半分以下となっている地点もありました。今後も、さらに１か月程度は気温の高い状態が続く見込みです。県内主な地点の平均気温と降水量です。（６月２０日～８月１８日）＜気温＞・新潟 ２７．５℃（平年より２．５℃高い）・相川 ２６．６℃（平年より２．５℃高い）・高田 ２７．７℃（平年より２．７℃高い）＜降水量＞新潟 ４３７．０ミリ（平年比１１５％）相川 ３９６．５ミリ（平年比１１２％）高田 ２０９．０（平年比５６％）※１９日発表「長期間の高温と少雨に関する北陸地方気象情報」より