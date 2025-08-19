King Gnu¡ÖVinyl¡×¤òA¤§! groupÀµÌçÎÉµ¬¡õº´Ìî¾½ºÈ¤¬ÃÆ¤¸ì¤ê¡ª¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÁª¶Ê¤âÂçÀµ²ò²á¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×
¢£¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥ê¥ÏµÙ·ÆÃæ¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤ÆÆ°²è¤¬¸ø³«
¡ÚÆ°²è¡ÛÀµÌçÎÉµ¬¡õº´Ìî¾½ºÈ¤Î¡ÖVinyl¡×ÃÆ¤¸ì¤ê¡¿¥µ¥Þ¥½¥Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹①～④
A¤§! group¸ø¼°TikTok¤Ë¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¡õº´Ìî¾½ºÈ¤¬ÃÆ¤¸ì¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥ê¥ÏµÙ·ÆÃæ¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬ºÂ¤ê¡¢ÀµÌç¤¬¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¡¢º´Ìî¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê²Î¤¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥âー¥É¤Î¾®Åç·ò¤ä¡¢¥ー¥Üー¥É¤Î¤½¤Ð¤Ç²»¤Ë¾è¤ëËöß·À¿Ìé¤Î»Ñ¤â¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÁª¶Ê¤âÂçÀµ²ò²á¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£