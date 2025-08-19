ニモ正義が米短大に進学決定…B1三河に在籍経験を持つ198センチの若手有望株

8月19日、ニモ正義が全米短期大学体育協会（NJCAA）のノースウェスト・ミシシッピ・コミュニティカレッジへの進学が決ったことを、アメリカのスポーツマネジメント会社であるオンタイムエージェンシーが発表。9月から新たな道へ歩むこととなった。

アメリカ出身で日本国籍を持つ同選手は、198センチ88キロの19歳。2023－24シーズンにはB1のシーホース三河に特別指定選手として在籍し、5試合の出場でプロ初得点は叶わなかったが、1試合平均0.2リバウンドを記録した。

その後は、オーストラリアのキャンベラにあるNBAグローバルアカデミーに加入し、逸材が集まる世界最高峰の若手養成機関で武者修行を積んだ。2025年6月に行われた日本代表のデベロップメントキャンプにも名を連ね、次世代を担う若手有望株の1人だ。



It’s official. Yoshi Nimmo is headed to Northeast Mississippi, a top NCJAA program in the nation. Congratulations, Yoshi! Time to get to work⌚️ @YoshiNimmo pic.twitter.com/cvJm54Zpv6

- On Time Agency | We Are Player-Driven (@ontimeagencygrp) August 18, 2025

【動画】2025年6月に行われた男子日本代表デベロップメントキャンプに密着