ゆずが、スペシャルライブ『YUZU JAPAN LIVE 2025 GET BACK Supported by Japanet』を、12月13日、14日の2日間にわたり長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENAにて開催する。

同公演は、12月上旬に開催される6年ぶりのアジアツアー『YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU』後に開催される、唯一の国内公演。アジアツアー同様に音楽プロデューサー TeddyLoidをステージに加えた3人編成でのライブとなり、2025年のラストを飾るプレミアムなライブになるという。

HAPPINESS ARENAは、2024年10月14日にグランドオープンした大型複合施設 長崎スタジアムシティ内に位置し、約6,000席を備える多目的アリーナ。幅広いイベントに対応可能な可変型空間を実現し、さまざまなエンターテインメントを発信する場となっている。

なお同公演は、本日よりファンクラブ『ゆずの輪』会員チケット先行受付がスタート。9月以降には、長崎スタジアムシティ公式アプリ先着先行がスタートする。

＜ゆず コメント＞

今回、素晴らしいご縁をいただき2025年最後のコンサートを長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENAで開催することになりました。6年ぶりのアジアツアーに続く形で、TeddyLoidくんとの3人編成による特別なステージをお届けします。今年、長崎でライブを行うことの意味や想いを感じながら。平和への祈りを込めて。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。

（文＝リアルサウンド編集部）