岡山県内の14か所の会場がネコのアートでいっぱいです。個性豊かなアーティストや子どもたちが表現したネコの作品を集めたアートイベントが開かれています。

【写真】さまさまなネコの作品「飛び出してきそうなネコ」

ニャー！と、今にも飛び出してきそうなネコ。今月（8月）12日に始まった「ネコ」が共通テーマのアートプロジェクト「猫の祭展」です。

岡山市で舞台になっているのは、天神山文化プラザや池田動物園、吉備路文学館など。他にも、倉敷美観地区の周辺や備前市の西鶴山公園など3つの市の14か所で、300人を超えるアーティストや子どもたちの作品、数千点が並びます。

会場は、ネコを愛してやまない、芸術家の都路知世さんがプロデュースしたものです。その愛は、マスクにも表れていて…。

（猫の祭展プロデューサー 都路知世さん）

「プロの作家だけではなく、障害のある人たち、子どもをはじめ幅広い年齢層の人たちに、参加していただく、気軽にアートを楽しんでいただくために開催した、そんな展覧会なんです」

多くの人に気軽にアートにふれてもらおうと、身近な動物「ネコ」をテーマにしたといいます。

戦後80年という節目に合わせた作品も…

こちらは、様々な表情を見せるネコの仮面。支援学校に通う子どもたちの作品です。

そして、戦後80年という節目に合わせた作品も…。岡山市内の小学校に通う児童が制作した作品のテーマは「戦争と平和」ネコが生きる世界が一見、争いであふれているように見えますが…内側には、子ども達一人一人が考える「平和」が描かれています。

（猫の祭展プロデューサー 都路知世さん）

「戦争というものを全く考えたことのない子たちも、身近な戦争って何だろうということに思いを馳せながら、作品作りに取り組んでくれています。いろんな共同制作が並んでいますので、それを見どころに、皆さん楽しんでいただきたいなと思っています」

天神山文化プラザでの展覧会はすでに終了していますが、ほかの会場でお気に入りの「ネコ」を見つけてみてはいかがでしょうか。