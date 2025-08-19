東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「カフェ・ポルトフィーノ」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。

東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット

価格：2,980円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー「カフェ・ポルトフィーノ」

キノコのクリームスープローストビーフ デミグラスオニオンソース、カサレッチェとミートソースのオーブン焼き（エッグ＆チーズ）パンプキンパンナコッタ＆コーヒーゼリー

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「カフェ・ポルトフィーノ」で販売される「スペシャルセット」

ソテーしたキノコや野菜がたっぷり入ったクリームスープに、レンコンチップスの食感をプラス。

ローストビーフには、甘く炒めたオニオンと赤ワインのデミグラスソースを合わせ、ミートソースとチーズがたっぷりのオーブン焼きを添えてあります。

デザートには、ほろ苦いコーヒーゼリーがアクセントのパンプキン風味のパンナコッタを。

パンプキンシードの香ばしさが秋を感じさせます。

いろんな食材を楽しめて食欲の秋にぴったり！

東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした☆

『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 続きを見る

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食欲の秋にぴったり！東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット appeared first on Dtimes.