食欲の秋にぴったり！東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「カフェ・ポルトフィーノ」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。
東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
価格：2,980円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーシー「カフェ・ポルトフィーノ」キノコのクリームスープローストビーフ デミグラスオニオンソース、カサレッチェとミートソースのオーブン焼き（エッグ＆チーズ）パンプキンパンナコッタ＆コーヒーゼリー
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「カフェ・ポルトフィーノ」で販売される「スペシャルセット」
ソテーしたキノコや野菜がたっぷり入ったクリームスープに、レンコンチップスの食感をプラス。
ローストビーフには、甘く炒めたオニオンと赤ワインのデミグラスソースを合わせ、ミートソースとチーズがたっぷりのオーブン焼きを添えてあります。
デザートには、ほろ苦いコーヒーゼリーがアクセントのパンプキン風味のパンナコッタを。
パンプキンシードの香ばしさが秋を感じさせます。
いろんな食材を楽しめて食欲の秋にぴったり！
東京ディズニーシー／カフェ・ポルトフィーノ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした☆
