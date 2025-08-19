草川直弥、初スタイルフォトブック発売後即重版決定 新カット公開＆記念イベント開催【直弥いる。】
【モデルプレス＝2025/08/19】ONE N’ ONLY・草川直弥の自身初スタイルフォトブック「直弥いる。」（7月30日発売／SDP）の重版が決定。重版を記念し、本人からのコメントと新カットの公開、さらに重版記念イベントの実施が発表された。
【写真】ワンエン草川直弥“奇跡の1枚”
企画段階から写真のセレクト・構成・用紙選びにいたるまで、草川本人が完全監修した「直弥いる。」好きなもの、日常、出会ってきた人たち、そしてファン。“草川直弥”の全てが詰まった本作には、3人のカメラマンによって引き出された草川の様々な表情が見られるカットがたっぷりと収録。さらに、ファンと一緒に作り上げるページや、ONE N’ ONLYのメンバー・家族といった周りの人から見た「直弥」が綴られたページなど、写真も収録内容も「間違いなく最高の1冊」とファンの間で発売前から話題に。
愛知・大阪・東京の3箇所で行われた発売記念イベントでは、約1万人のファンが参加。そして7月30日の発売日以降には、「直弥からの愛と、直弥への愛が詰まった1冊」と絶賛する声が多く寄せられた。
そんな声が広がる中、「直弥いる。」の発売後即重版決定。草川は「『直弥いる。』がありがたいことに重版決定しました！沢山の人に見てもらえていることが凄く嬉しいですし、本当に感謝です！発売されてから重版できたらいいなと思ってはいたのですが、実際にできると思うと、よりこの本を作ってよかったなと思いました。関わってくれた全ての方に感謝です。重版を記念して追加イベントを福岡で行うことになりました。なので、福岡に直弥いる。ので待ってます、この喜びを一緒に共有できるのを楽しみにしてます◆（◆は正しくはスマイルの絵文字）」とコメントを寄せた。
また、重版を記念して、日常の素の表情を切り取った「＃ナオヤノニチジョウ」から、収録カット1枚が初解禁。草川自らが作った「手作り目玉焼き」をうれしそうに見つめる、バブみ溢れるカット。本作には、真剣に卵を割る姿や美味しそうに食べている姿も収録されており、まるで日常の中で一緒に朝ごはんを食べているような感覚に。
さらに、9月14日には福岡にて「直弥いる。」重版記念イベントの開催も決定した。（modelpress編集部）
日時：9月14日（日）
場所：HMV＆BOOKS HAKATA
【Not Sponsored 記事】
