　女優の中山忍（52）が19日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に急逝した姉の中山美穂さんの新盆を終え、思いをつづった。

　「おかげさまで姉の新盆はお迎えの日に近しい方々と　姉の好きだったお料理とともに　姉の思い出を語り合い　穏やかに始まりました」と報告。「真新しい提灯　可愛らしいほおずきの匂い袋　姉の好きだったお菓子　豊かな香り　色彩豊かなお花　たくさんのお心遣いに感謝申し上げます」とつづった。

　「あたたかい姉の気配を感じながら　いつもよりゆっくりと時間は過ぎ　送る日には夜空を見上げて『またね』と見送りました　もう泣かないでいいよ　笑っていて　ちょっと困ったような笑顔の姉にそう言われたような気がしました」と記した。

　「皆さま　SNS等での姉への偲ぶメッセージや動画を本当に数多く投稿してくださり　ありがとうございます　可愛かったね　頑張ってたね」と感謝。「そして『忍ちゃんに届けー！』って　言ってくれてありがとう　『届いてるよー！』ってありがたく受け取らせてもらってます」とした。

　「溶けちゃいそうに暑いけど　どうぞご自愛くださいませ　姉が望むように　姉の大事な皆さまがどうか笑顔でいてくれますように」とつづった。