¤Þ¤µ¤«¡ªÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÈÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ËÎø¤ÎÍ½´¶¡©¡Ö°ìÀ¸Îø°¦¤·¤Ê¤¤¡×½÷¤È¥Ë¥Ò¥ë¤ÊÃË¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È¤¢¤ë²áµî¡É
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè102²ó¡Ê2025Ç¯8·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¡Ö»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÎÃæ±à¥ß¥Û¤¬½ñ¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¥»¥ê¥Õ
¡¡ÀäÂÐ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï»þÃæ¡¢Íö»Ò¤Ï°¦¤¹¤ë¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤Ë¡ÖÀäÂÐµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤ò´ê¤Ã¤Æµ§¤êÂ³¤±¤¿¡£¤±¤ì¤ÉÈà¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï¸å¡¢Íö»Ò¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼À©ºî¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ÅÙ¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢¡ÖÀäÂÐ¡×¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤«¤ÈÇôÃ«¡ÊÅÄÃæ½Ó²ð¡Ë¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Íö»Ò¤Ïµñ¤à¡£
¡Ö»ä¡ØÀäÂÐ¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡È¬ÌÚ¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤ÇÈ¬ÌÚ¼«¿È¤â¡ÖÀäÂÐ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£È¬ÌÚ¤ÏÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸Î¶¿¡¦Ê¡²¬¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿ºÊ»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÀäÂÐÀ¸¤¤Æµ¢¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ºÊ»Ò¤ÏÊ¡²¬¤Î¶õ½±¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¡¦Ãæ±à¥ß¥Û¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¯¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¡Ö»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦·è¤áÂæ»ì¤ÇÍÌ¾¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ê½Ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë½÷¤òÉÁ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë