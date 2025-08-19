松生香里 登壇！セリスタ『アスリートの腸内環境と心身のコンディションとの関わり』

セリスタは、2025年9月7日(日)に、松生 香里 先生(周南公立大学 人間健康科学部 スポーツ健康科学科／教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『アスリートの腸内環境と心身のコンディションとの関わり』を開催。

■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 31 Stage 1

■開催日時 ：2025年9月7日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー

■プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『アスリートの腸内環境と心身のコンディションとの関わり』

松生 香里 先生／Dr. Kaori Matsuo

周南公立大学 人間健康科学部 スポーツ健康科学科／教授

12:00 エンディング

■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 ：1,000人

セリスタは、2025年9月7日(日)に、松生 香里 先生(周南公立大学 人間健康科学部 スポーツ健康科学科／教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『アスリートの腸内環境と心身のコンディションとの関わり』を開催します。

◇見どころ／主な学習のポイント◇

1) トレーニングと腸内環境の適応

2) アスリートの腸内細菌叢の特徴

3) 心身のコンディションと腸内環境

4) コンディション対策と腸内環境情報の現場活用

※キーワード：アスリート、腸内環境、コンディション

◇講師紹介◇

《経歴》

大阪府河内長野市出身

大阪体育大学大学院 身体運動学専修 修了(修士：体育学)

東北大学大学院 医学系研究科 運動学分野 修了(博士：医学)

学位取得後、東北大学大学院医工学研究科・助教、立命館大学スポーツ健康科学部・助教、川崎医療福祉大学・准教授などを経て現職。

＊2021年夏ごろまで、日本陸上競技連盟科学委員として、杉田 正明 科学委員長(日本体育大学)とともに、主に長距離・マラソン、競歩選手の暑熱対策コンディションサポートに従事。

現在は、外部環境変化と腸内細菌叢の関連から、現場還元を目指した研究活動を実施している。

2016年より高所トレーニング環境システム研究会・専門委員。

専門はスポーツ生理学、運動免疫学。

