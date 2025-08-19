女優・内田有紀の妹であることを明かした澪奈（れいな＝２９）が１６日配信のＡＢＥＭＡ「ＮＯ ＭＡＫＥ」で特集されている。

９日のリポーターデビューに密着。その後、自分で車を運転して、静岡県内にある５ＬＤＫの実家に帰り、独占インタビューを受けた。

内田有紀の影響で芸能の仕事に興味を持ち、日本大学芸術学部を卒業。１９歳のときにＳＮＳをきっかけにスカウトされ、２０１５年にデビューした。当初は東京を拠点にしていたが、２０２４年に静岡へと戻り、ローカルタレントとして活動してきたという。

内田有紀とは父が違い、高校生の頃に祖母から知らされたことも告白。内田有紀からは誕生日に傘をプレゼントしてもらうなど交流が続いているという。

なぜ妹であることを公表したのか聞かれると「どこかで公表しないといけないのかなとは思っていたんですね。小さい時から私が生まれた段階で姉に迷惑をかけてしまっていたっていうのがありまして。隠し子だとか…。幼稚園の送り迎えをしてくれただけで週刊誌に書かれちゃったりとかもあって」と説明。

公表の場となった「ミス ＦＬＡＳＨ」オーディションのセミファイナリスト発表会が人生初の会見で「区切りをつけたかったっていうのはあると思います」と心境を口にした。