「TOPIX先物」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8774枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8774枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8774( 8774)
ソシエテジェネラル証券 6214( 6214)
ビーオブエー証券 1818( 1818)
バークレイズ証券 1670( 1670)
JPモルガン証券 1525( 1525)
ゴールドマン証券 1449( 1301)
HSBC証券 745( 745)
モルガンMUFG証券 548( 548)
日産証券 112( 112)
インタラクティブ証券 108( 108)
SBI証券 145( 93)
UBS証券 110( 88)
サスケハナ・ホンコン 88( 88)
シティグループ証券 74( 74)
広田証券 48( 48)
三菱UFJeスマート 38( 34)
BNPパリバ証券 19( 19)
野村証券 16( 16)
松井証券 14( 14)
山和証券 10( 10)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
SBI証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
