「TOPIX先物」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万2634枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2634枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22634( 22174)
ソシエテジェネラル証券 20171( 18971)
モルガンMUFG証券 6066( 4547)
JPモルガン証券 4936( 3719)
バークレイズ証券 3086( 2986)
ゴールドマン証券 2970( 2125)
ビーオブエー証券 1569( 1319)
サスケハナ・ホンコン 1189( 1189)
みずほ証券 2367( 757)
野村証券 988( 606)
HSBC証券 523( 523)
BNPパリバ証券 518( 492)
UBS証券 1484( 484)
日産証券 466( 466)
シティグループ証券 1772( 356)
ドイツ証券 344( 344)
SMBC日興証券 465( 333)
SBI証券 409( 261)
大和証券 349( 246)
三菱UFJeスマート 244( 226)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
SBI証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース