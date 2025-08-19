「日経225先物」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限7579枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7579枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7579( 7563)
ソシエテジェネラル証券 4930( 4930)
モルガンMUFG証券 1040( 1040)
バークレイズ証券 778( 778)
サスケハナ・ホンコン 622( 622)
JPモルガン証券 529( 529)
SBI証券 925( 473)
楽天証券 714( 410)
日産証券 352( 352)
UBS証券 334( 334)
ビーオブエー証券 296( 296)
インタラクティブ証券 263( 263)
松井証券 169( 169)
ゴールドマン証券 1039( 163)
BNPパリバ証券 107( 91)
マネックス証券 66( 66)
みずほ証券 54( 54)
シティグループ証券 51( 51)
野村証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 53( 33)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
日産証券 76( 76)
ソシエテジェネラル証券 61( 61)
ABNクリアリン証券 59( 59)
SBI証券 79( 37)
楽天証券 47( 25)
JPモルガン証券 17( 17)
バークレイズ証券 17( 17)
松井証券 17( 17)
フィリップ証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
