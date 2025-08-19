「日経225先物」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万1792枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月19日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1792枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 21792( 20311)
ソシエテジェネラル証券 15333( 14101)
サスケハナ・ホンコン 4101( 4101)
ゴールドマン証券 2130( 1834)
バークレイズ証券 1829( 1764)
モルガンMUFG証券 2035( 1750)
JPモルガン証券 2186( 1647)
日産証券 1599( 1599)
シティグループ証券 2175( 1051)
SBI証券 2290( 889)
ビーオブエー証券 1131( 850)
野村証券 1579( 725)
UBS証券 670( 596)
松井証券 537( 537)
みずほ証券 3768( 487)
BNPパリバ証券 658( 461)
ドイツ証券 507( 453)
三菱UFJeスマート 473( 431)
楽天証券 711( 429)
三菱UFJ証券 357( 285)
SMBC日興証券 1157( 0)
大和証券 143( 0)
岡三証券 30( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 517( 517)
日産証券 281( 281)
ABNクリアリン証券 99( 99)
SBI証券 82( 66)
松井証券 46( 46)
楽天証券 22( 16)
バークレイズ証券 9( 9)
インタラクティブ証券 9( 9)
フィリップ証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 4( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース