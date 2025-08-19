関東第一と日大三の準々決勝、解説は両校監督だった小倉全由氏

甲子園球場で行われている第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝の4試合を行っている。第2試合は関東第一（東東京）と日大三（西東京）の東京対決。この試合で解説者として放送席に座ったのは、両校を率いた経験のある小倉全由氏だ。中継を見たファンは一言一言に「監督に戻ってしまわれてる」「解説しにくくないのかな」と反応している。

春夏の甲子園で優勝3回を誇る日大三と、昨夏の決勝まで進んだ関東第一。東京で安定した強さを見せる両校の激突を解説者として見届けた小倉氏は、2023年3月まで日大三の監督を務めただけでなく、若き日には関東第一を率いて1987年の選抜準優勝に導いてもいる。

この日はBS朝日や、バーチャル高校野球の配信に解説の声が乗った。選手をほめるスタイルを基本に、日大三に守備のミスが出ると「あれは絶対にやっちゃダメ」「自分が監督していた学校なんで厳しい言葉になりますが…」とも。X上には小倉氏の愛の鞭のような言葉に様々な反応が並んだ。

「小倉監督喜びは抑えてるけどミスしたら激おこで面白い」

「もうこれは日大三高小倉監督に戻ってしまわれてる笑」

「なんかこの組み合わせも運命感じますね」

「小倉さん、解説楽しそう！！」

「解説が小倉さんなの贅沢がすぎるだろ」

「小倉監督解説しにくくないのかなw」

「心の内が出ちゃってる」

「ミスに厳しい言葉連発なの好き」

「今のコメントは小倉『監督』だったね」

さらに、4回の守備で苦言を呈した日大三の4番打者、田中諒（2年）が5回、5-2とリードを広げるソロ本塁打を放つと「小倉監督の喝が聞こえたのか、田中くんミスを取り返す見事なホームラン」という声もあった。



