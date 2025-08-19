タンドーリチキンを添えた辛口カレー！東京ディズニーシー／カスバ・フードコート“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルビーフカリー
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「カスバ・フードコート」で提供される「スペシャルビーフカリー、タンドーリチキン添え（辛口）」を紹介していきます。
東京ディズニーシー／カスバ・フードコート“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルビーフカリー、タンドーリチキン添え（辛口）
価格：1,580円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーシー「カスバ・フードコート」
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「カスバ・フードコート」で販売される「スペシャルビーフカリー、タンドーリチキン添え（辛口）」
赤いナンと竹炭を使った黒いルーで、ディズニー映画『アラジン』のジャファーをイメージした一皿です。
ビーフの旨味とスパイスの刺激が広がる、深みのある味わいに。
タンドーリチキンとスパイスをまぶしたポテトをトッピングした、ボリューム感たっぷりのカリーです。
タンドーリチキンを添えた辛口カレー！
東京ディズニーシー／カスバ・フードコート“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルビーフカリーの紹介でした。
