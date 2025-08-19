東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「カスバ・フードコート」で提供される「スペシャルビーフカリー、タンドーリチキン添え（辛口）」を紹介していきます。

東京ディズニーシー／カスバ・フードコート“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルビーフカリー、タンドーリチキン添え（辛口）

価格：1,580円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー「カスバ・フードコート」

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「カスバ・フードコート」で販売される「スペシャルビーフカリー、タンドーリチキン添え（辛口）」

赤いナンと竹炭を使った黒いルーで、ディズニー映画『アラジン』のジャファーをイメージした一皿です。

ビーフの旨味とスパイスの刺激が広がる、深みのある味わいに。

タンドーリチキンとスパイスをまぶしたポテトをトッピングした、ボリューム感たっぷりのカリーです。

タンドーリチキンを添えた辛口カレー！

東京ディズニーシー／カスバ・フードコート“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルビーフカリーの紹介でした。

