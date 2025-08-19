東京ディズニーランドでは、2025年9月17日から10月31日までの間、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

期間中、トゥモローランドにあるレストラン「ソフトランディング」では、キャストに合言葉を伝えると、限定のスナックがもらえる楽しいキャンペーンが実施されます☆

東京ディズニーランド「ソフトランディング」“ディズニー・ハロウィーン2025”トリック・オア・トリート！キャンペーン

実施期間：2025年9月17日（水）〜10月31日（金）

実施店舗：東京ディズニーランド／トゥモローランド「ソフトランディング」

対象：メニューをご購入された方

「ディズニー・ハロウィーン」の期間中、「ソフトランディング」にて、メニュー購入時にキャストへ「トリック・オア・トリート！」と声をかけると、プレゼントがもらえるキャンペーンを開催！

もらえるプレゼントは、ディズニー・ハロウィーンの特別な包材に入った“アボカド＆チーズ味のコーンチップス”です。

パッケージには、「マレフィセント」や「アースラ」「ジャファー」といったディズニーヴィランズが描かれた、ハロウィーンらしい妖しいデザインが魅力☆

パークでしか体験できない、ハロウィーンならではの合言葉のやり取りが楽しめます！

「ソフトランディング」でひんやり冷たいスウィーツを味わいながら、キャストとの楽しいコミュニケーションも楽しめる企画。

ハロウィーン期間中にパークを訪れた際は、ぜひ立ち寄って、合言葉を伝えてみてくださいね☆

東京ディズニーランド「ソフトランディング」の“トリック・オア・トリート！”キャンペーンの紹介でした。

