物価高に【ダイソー】が頼りになる、、！ 可愛さレベチ♡「花柄ポーチ」

「物価高でも思う存分可愛いアイテムを揃えたい！」そんな大人女性の願いを叶えてくれそうなグッズが、【ダイソー】から登場しています。その中でも今回は、持つだけでフェミニンなムードをまとえそうな花柄ポーチをピックアップ。繊細な花柄デザインが美しく、お値段以上の価値を感じられそう。コスメや文房具の収納を探している人は、ぜひ取り入れてみて。

大人が持ちやすい淡いパープルの花柄

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付／フラワー）」\220（税込）

涼しげで上品な淡いパープルの花柄ポーチ。小ぶりな花柄と糖度控えめなカラーで、大人世代も持ちやすいはず。マチが約5cmも取られているため、厚みのあるコスメなどの収納に便利そう。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「ポリエステル素材なので汚れや水にも多少は強そう」と、実用性が高そうです。内側にはポケットが2つもあり、小物を整理して入れられるのも嬉しいポイント。

かさばりにくい！ スリムなクリアポーチ

【ダイソー】「スリムフラットポーチ（フラワー）」\110（税込）

スリムな横型シルエットのポーチはバッグの中でかさばりにくく、持ち運びに便利。ベビーピンクのファスナーやお花のイラストなど、女性らしさをたっぷり詰め込んだデザインです。上品なロゴデザインが入っており、大人も持ちやすそう。クリア素材で透け感があるので、中身を把握しやすいのも魅力的。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M