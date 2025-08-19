東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「グランマ・サラのキッチン」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。

東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット

価格：2,040円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」

オムライス、ビーフシチューとキノコのクリームソースパンプキンケーキソフトドリンクのチョイス

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「グランマ・サラのキッチン」で販売される「スペシャルセット」

秋の味覚を詰め込んだスペシャルなセットです。

ビーフシチューと、キノコたっぷりのクリームソースをかけたオムライスには、赤紫に色付けたパルメザンチーズを振りかけてアクセントに。

カボチャの風味がしっかり感じられるケーキには、パンプキンをかたどったチョコをとピング。

ハロウィーン気分をたっぷり感じられます。

秋の味覚を存分に楽しめる！

東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。

