秋の味覚がたっぷり！東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「グランマ・サラのキッチン」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。
東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット
価格：2,040円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」オムライス、ビーフシチューとキノコのクリームソースパンプキンケーキソフトドリンクのチョイス
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「グランマ・サラのキッチン」で販売される「スペシャルセット」
秋の味覚を詰め込んだスペシャルなセットです。
ビーフシチューと、キノコたっぷりのクリームソースをかけたオムライスには、赤紫に色付けたパルメザンチーズを振りかけてアクセントに。
カボチャの風味がしっかり感じられるケーキには、パンプキンをかたどったチョコをとピング。
ハロウィーン気分をたっぷり感じられます。
秋の味覚を存分に楽しめる！
東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。
