ÊÆ¿Ê³Ø¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Ï»ØÌ¾²ÄÇ½¡¡º£½©¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ
¡¡º£½©¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Î»ØÌ¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢µå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Æþ³Ø¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤¬Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Î»ØÌ¾¤¬ÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢12µåÃÄ¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï´ä¼ê¡¦²Ö´¬Åì¹â¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥×¥íÌîµå¤ä¹ñÆâ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤ËÊÆ1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢52»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨2³ä6Ê¬9ÎÒ¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£