「今日好き」りんか、母親との密着2ショット公開「ママを20歳になる前に沖縄に連れてけて嬉しい」
【モデルプレス＝2025/08/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが18日、自身のInstagramを更新。母親と沖縄を旅行する写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」りんか、母親との仲睦まじい2ショット
りんかは「りんかがこの活動をしてる中でたくさんの夢がある中1つに入ってた魔王（ママ）を沖縄に連れていくこと！！でした」と、母親へ沖縄旅行をプレゼントしたことを報告。「食べるのが大好きなママを20歳になる前に沖縄に連れてけて嬉しい！」と喜びをつづり、「ママのえがおはりんかのたからもの」と母親への感謝の気持ちを伝えた。写真には、美しいビーチで母親と自撮りをするりんかの姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「親孝行で偉い」「魔王写真撮るの上手すぎる」「素敵」「仲良し親子で微笑ましい」「2人とも可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
