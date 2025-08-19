東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！

今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「スウィートハート・カフェ」で提供される「スペシャルセット」を紹介していきます。

東京ディズニーランド／スウィートハート・カフェ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット

価格：1,080円

発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日

販売店舗：東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」

スペシャルサンド（チキン、パンプキン・エッグフィリング）ソフトドリンクのチョイス

今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に「スウィートハート・カフェ」で販売される「スペシャルセット」

ふわふわのバンズに甘辛チキン、たっぷりのタマゴとカボチャのサラダをサンド。

クセになる組み合わせです。

甘辛い味わいにタマゴが好相性！

東京ディズニーランド／スウィートハート・カフェ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセットの紹介でした。

