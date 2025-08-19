“TWICE×アイムドーナツ？”コラボドーナツセットが8月27日登場 ラインナップは2種
【女子旅プレス＝2025/08/19】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）と生ドーナツ専門店・アイムドーナツ？（I’m donut ？）とのコラボドーナツセットが期間限定で発売。8月27日（水）より原宿店・池袋店・福岡店に登場する。
【写真】パン＆生ドーナツ店「ダコー？駒沢」“Iʼm donut？”と“ダコー”を融合した新ブランド
今回のコラボレーションは、8月27日リリースの6枚目の日本オリジナルアルバムTWICE JAPAN 6th ALBUM「ENEMY」を記念したもので、作品をモチーフにした4種のドーナツを制作。
コラボセットは第1弾（2025年8月27日（水）〜9月8日（月））、第2弾（2025年9月9日（火）〜9月18日（木））の期間で2種のセット（各2,710円（税込））を展開予定。それぞれドーナツとオリジナルボックスの内容が異なる。
なお、セットの取り扱いはアイムドーナツ？原宿店・池袋店・福岡店のみで、商品は第1弾が8月21日（木）20:00、第2弾が8月28日（木）20:00よりオンラインにて発売される電子チケットの引換券を購入の上、購入時に選択した上記期間内の日時に各店舗での引き取りとなる。
タイトル曲「ENEMY」は、“何度挫けても、何度だって立ち上がる。いつだって越えなければならない壁は自分自身”と、自分らしく咲く事を諦めない人の背中を押すエールソング。同楽曲にちなみ、今回のコラボセットの収益の一部は、慈善団体へ寄付を予定している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
商品引換券販売期間：2025年08月21日（木）18:00〜2025年9月16日（火）23:59
※各日、先着でのオンライン販売。それぞれ前々日23:59までの購入が可能
※商品引換券はコラボドーナツの製造数に達し次第、販売終了
店舗住所
I’m donut？原宿：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14−24
I’m donut？池袋：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-17-4
I’m donut？福岡：〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目24−30
【Not Sponsored 記事】
