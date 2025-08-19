「努力が足りないわけではない」ド軍指揮官が明かした苦しい胸の内　“拙守露呈”も「試合の途中で外すことはできない」

テオスカー・ヘルナンデスの拙守がサヨナラ負けにつながった(C)Getty Images

ドジャースが現地時間8月18日、敵地でのロッキーズ戦に3−4で敗れた。9回に右翼手のテオスカー・ヘルナンデスの“拙守”も絡み、逆転負けを喫した。記録は二塁打となったが、このプレーがサヨナラ負けを引き起こした一因だと話題になっている。

【動画】米記者が指摘したテオスカーの守備…サヨナラ負けにつながったシーン

『MLB公式サイト』によれば、デーブ・ロバーツ監督が「言葉で表現するのは難しい試合だった」と語ったという。

ロバーツ監督は「努力はしていることはわかっている。努力が足りないわけではない。でも、重要なのは、もっと良くならなければいけないということだ」と話したといい、記事では最下位のロッキーズに敗れた要因はT・ヘルナンデスの守備であると指摘した。

T・ヘルナンデス自身は守備位置について「ノーダブルス（長打警戒」だったとし、「キャッチしようとしたけど、グラブからボールがこぼれてしまった。残念だけど切り替えるしかない」と、コメントしたという。