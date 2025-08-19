「めちゃくちゃ美味い」溝端淳平、コロナ禍以降“週に3〜4回”通う場所とは？「進化にびっくりして」

8月19日、テレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』にて、溝端淳平が出演した8月18日放送の『激レアさんを連れてきた。』の未公開トークが公開された。

この中で、溝端は“回転寿司に激ハマりしている”として、「ちょうどコロナ禍の時に、なるべく店員さんと接せずに自分の時間で食べれるというか。そういうので回転寿司に行ったら、今の回転寿司の進化にびっくりして」と、冷凍技術の進化により、ネタが以前より美味しくなっていたことに驚いたという。

そして、「どこの回転寿司もめちゃくちゃ美味いんですよ。そこからすごくハマって、週3〜4。多い時4回くらいは」「都内の回転寿司はほぼ行ってますね」と明かした。

これを受けて、出演者から、「お気に入りの店舗を1つずっと行ってるわけじゃなくて、いろんな店舗に行かれてるんですか？」と聞かれると、溝端は、「これまたフェアがね…」と、その時に開催されているフェアを調べて店舗を選んでいるといい、「10種類（店鋪）くらいかな。ローテーションで」「それぞれの良さがある」と熱弁していた。