世界を股にかけるみやぞんが、静岡でいま注目のスポットを調査。そこには驚きの世界と夏休みに家族で楽しめる“お得な情報”がいっぱい。



「かわいい」



「縁起よさそう」



一体どんな世界が飛び出すのか！？



夏休み特別企画。「みやぞんが行く！静岡の注目ゾーン！！」



今回は…静岡の住宅街に世界のレア動物！？さらに静岡市で進む“新水族館”の中身にも迫ります。





（みやぞん）「やってきましたね」（澤井 志帆キャスター）「下川原にやってきました」（みやぞん）「ここに何があるの？」（澤井 志帆キャスター）「パッと見、普通の住宅街なんですが、ここには普通ではあり得ないものが 世界中から集まってるみたい」（みあぞん）「なるほど」2人がやってきたのは大きな家！？のようですが…そこで出迎えてくれたのが。（みやぞん）「こんにちは」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「こんにちは」（みやぞん）「有名人の方が」（澤井 志帆キャスター）「ご存じでしたか？」（みやぞん）「そりゃそうですよ、テレビでも見てますし」そう、河津町で体感型動物園iZooを運営する白輪剛史さん。全国の動物園などには虫類や両生類の手配を行うレップジャパンの社長であり、それらの動物に関して日本を代表する専門家でもあります。（みやぞん）「ここ会社の事務所？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「そうです。事務所でここにも動物たくさんいるのでぜひ、見てください」（みやぞん）「いいんですか？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「どうぞ」（みやぞん）「お邪魔します」事務所の奥へと進むと、そこには住宅街の中とは思えない驚きの世界が。（澤井 志帆キャスター）「うわーすご。所せましといろいろな動物が」（澤井 志帆キャスター）「この部屋に何匹ぐらいいるの？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「いま種類で、いま少ないから300弱くらいかな」（澤井 志帆キャスター）「うわ～すっご」世界中の珍しいトカゲやカメ、カエルやヘビなどが大切に飼育されています。中には。（みやぞん）「でっか」（澤井 志帆キャスター）「触って大丈夫なの？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「いやいやダメですよ」（みやぞん）「これ刺されたらやばいじゃないですか。これ刺されたらどうなるの？（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「まあ痛いけどね…」（みやぞん）「そんなレベル！？」そして、アニメに出てきそうな色をしたかわいらしい動物も…。（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「ヒョウモントカゲモドキっていうパキスタンとかアフガニスタンにいるトカゲ、ヤモリなんです。だけど、こんな色は自然にはいない品種」（みやぞん）「ぼくトカゲちゃん大好き。あ、かわいい～あ。でもかたい。かたいですね、表面が」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「荒地にいるから、それなりにかたい」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「こういう動物がたくさんいる」さらには。（みやぞん）「うわ、きれ～真っ白ですね」（澤井 志帆キャスター）「ハッ。すごいきれい。これって首に巻いたりできるんですか？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長））「やってみたい？」（みやぞん）「やってみる？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「やってみたいです」まさかの自分からヘビを首に巻きたいと言い出した澤井アナ。大丈夫なのでしょうか？（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「じゃ、いきますよ～ヘビ、首に巻く～」（澤井 志帆キャスター）「重い。はっ、うわー。ヘビちゃん。初めて、なんか縁起よさそう」ところで、白輪さんが手掛ける「iZoo」や「KawaZoo」はそのユニークな名前も特徴的ですが…。（みやぞん）「iZoo・KawaZooのネーミングは社長のアイデアなの？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「私が直感でひらめいたのをつけている」（みやぞん）「どういう想いが？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「iZooは伊豆の動物園ということで、何かないかな～と考えていたときに、あ、これiZooでいけるわ…と。KawaZooはカエル専門の動物園をつくるときに、河津町だから『蛙飛び込む（水の音）…』の蛙と、“かわず（＝カエル）”の動物園ってことで。でKawaZooにした」そんなアイデアマンの白輪さんですが、いま最も注目されているのは、静岡市に建設を表明した新しい水族館についてです。（澤井 志帆キャスター）「市内に新しい水族館を作るという構想はどうなっている？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「清水区に計画をたてていて、もうロゴができてます。名前これです。（みやぞん）「Zoo Zoo Sea？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「Zoo Zoo Sea」（みやぞん）「いきますねえ。攻めますねえ」（澤井 志帆キャスター）「どうしてZoo Zoo Seaなんですか？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「Zoo Seaだと、ただの海の動物園になっちゃうけど、Zoo Zoo Seaだと日本ではあつかましいとかそういう意味になる。そうすると、Zoo Zoo Seaと聞いた人は一発で覚えてくれると思う」（みやぞん）「ユーモアがいいですね」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「そういうの好きなんです」（みやぞん）「楽しいが入ってると一番うまくいく」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「社長はダジャレ好きですね」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「ダジャレって言われるとあれなんだけど…高度なダジャレ」実は「Zoo Zoo Sea」の予定地は、静岡市が計画している新たな水族館とは、道路を挟んだすぐ隣。競合することへの不安はないのでしょうか。（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「もともと静岡市の施設はすごい大きな施設を作る計画がある中で、お互いに被らないものがしたいと思っていて、その部分ではすみ分けができる、相乗効果が狙えるのではないかと思っている」（みやぞん）「じゃあいけますね」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「いけます」そして気になるのは「Zoo Zoo Sea」の展示内容。（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「一般的な水族館では魚とかがメインになるけど。うちはアザラシだとか、オットセイだとかペンギン、カワウソ、カメとかね、そういった動物を中心に展示する」（みやぞん）「魚もいるんですか？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「魚も脇役としてはいる」（みやぞん）「水族館なのに脇役なんだ。何種類くらい？」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「種類はおそらく、細かい動物も入れれば数百種類、300種類前後になるんじゃないかなと」そして白輪さんがこの「Zoo Zoo Sea」で一番意識しているというのが、子どもたちの存在。（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「ただ触ったりするだけじゃなくて、子どもたちが、飼育員の体験ができる施設をやりたい。餌を切ったり、掃除をしたり。ペンギンを見てかわいいな…だけじゃなくて、うわ。くさい…っていうところまでやりたい。くさいから綺麗にしようとか、そういうところまでやりたい」と、ここで今度は白輪さんからみやぞんに質問が。（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「『Zoo Zoo Sea』に関して、何かアイデアってありますか？世界中を回ってるみやぞんから見て」（みやぞん）「わたしですか！？ナマケモノ…好きなんですよ。ナマケモノだけぶら下がってたらうれしいなと思う。野生のなまけものって、近づくとシィーっていうから。海外でよくみる生態系が、ちょこっとでも見られたらいいと思う。（魚たちがいる）上には、こういうナマケモノもいるんだ、こういう感じなんだっていうのは、わかるといいのかなと」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「参考にします」（澤井 志帆キャスター）「楽しみにしてます」そして最後に…。（澤井 志帆キャスター）「ここだけの話、珍しい動物いる？」（みやぞん）「ここだけの話…」（Rep JAPAN 白輪 剛史 社長）「珍しい動物は……ちょと待って。ここだけの話でも、ちょっと待って」