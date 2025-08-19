MCRN′と「うめだスヌーピーフェスティバル」限定コラボストラップが大人気！ルーシー、サリー、ライナス…あなたの推しキャラはどれ？
阪急うめだ本店で2025年8月26日(火)まで開催中の「うめだスヌーピーフェスティバル」では、MCRN'(マカロニエッジ)とのコラボ限定ストラップが大人気！スマートフォンをPEANUTSの仲間たちが彩る、とっておきのアイテムを紹介しよう。
【写真】限定ストラップ全5種類を見る
■夏の大人気イベント「うめだスヌーピーフェスティバル2025」開催中！
今年のテーマは「HAHAHA! HAPPINESS PEANUTS みんなで笑顔の花を咲かせよう」。阪急うめだ本店と阪急メンズ大阪を舞台に、スヌーピーと仲間たちが訪れる人みんなを笑顔でいっぱいにしてくれるスペシャルな2週間が展開されている。
会場には、リカバリーウェアやアパレル、バッグ、ステーショナリーなど、日常を彩るスヌーピーグッズが勢ぞろいしていて、どれも目移りしてしまうほど。ファンにとってはまさに夏の一大イベントとなっている。
■推しキャラと一緒に。パラコード素材の実用的でかわいいストラップ
中でも、MCRN'の人気シリーズ「ソロモンシリーズ」をベースにした「スマホストラップ」(4290円)は、「うめだスヌーピーフェスティバル」限定のオリジナルデザイン。フェスティバルのテーマである「HAHAHA! HAPPINESS」のロゴ入りタグとキャラクターのアクリルチャームがポイントで、イベントの思い出とともに、長く大切にしたくなるアイテムになっている。
ラインナップは、スヌーピーと仲間たちそれぞれの個性を表現した5種類。ルーシーはピンク×赤×ストライプでガーリーな雰囲気に。サリーはパステルピンク×ミントグリーンの優しい配色で、見ているだけで癒やされそう。スヌーピーはモノトーン×ダイヤ柄でクールに決まり、チャーリー・ブラウンはイエロー×グリーンの個性的な組み合わせが目を引く。そしてライナスはブラウン×ターコイズのナチュラルな雰囲気で、どんなコーディネートにも合わせやすい。
装着方法はとっても簡単で、付属のクリアタグをスマホとケースの間に挟むだけでOK。リング穴があるケースなら、直接フック金具を取り付けることも可能だから、どんなスマホケースでも使えるのがうれしい。約30センチのループ状になっているので、手首に通せばブレスレットのように使えて落下防止にも◎。誰とも被らないカラフルな色の組み合わせで、毎日のスマホライフがもっと楽しくなること間違いなし！
■オンラインではすでに完売！今すぐ阪急うめだ本店へGO！
販売期間は2025年8月26日(火)まで。阪急百貨店オンラインストアでは全色完売という人気ぶりで、現在は阪急うめだ本店1階のコトコトステージ12のみでの販売となっている。各キャラクターとも在庫限りとなっているので、推しキャラのストラップを確実にゲットしたい人は、早めの来店がおすすめ。梅田駅からすぐの好立地だから、お仕事帰りやお買い物のついでにぜひ立ち寄ってみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
