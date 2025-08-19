チワワさんと男の子のホッコリ尊い光景が、TikTokアカウント「myoanri」に紹介されました。『はいどうぞ！』とチワワさんにリンゴのお裾分けをした男の子ですが…？ふたりの優しい世界に「癒しの空間だぁ…」「仲良し姉弟♡」「食べていいの？って聞いてるね」といった称賛コメントが寄せられています。

【動画：リンゴを食べている小さな男の子→犬に分けてあげようとしたら…とんでもなく尊い『素敵な展開』】

ワンコと男の子の優しい日常

真ん丸お顔がチャーミングなチワワの「うに」ちゃんは、一緒に暮らす男の子と大の仲良し！この日もふたりで何やら密談中…かと思いきや、男の子が食べていたリンゴを『どうぞ！』とうにちゃんにお裾分けしていたそう。

目の前に置かれたリンゴと飼い主さんのお顔を交互に見るうにちゃん。お姉ちゃんとして弟のリンゴを食べてもいいものかを確認している模様。うにちゃんの長女としての自覚と優しさには頭が下がります…！

ステキな関係性にホッコリ♡

悩んだうにちゃんが出した答えは…『いただきます！』とリンゴを食べることでした。自分のために分けてくれたリンゴ、ましてや弟からのお裾分けを食べないわけにはいきませんね。

男の子も美味しいものは大好きなうにちゃんと一緒に食べたいと思ったのでしょうか。ちょっぴり遠慮がちながら、弟からの好意をしっかり受け止めたうにちゃん。ふたりの尊すぎる光景には多くの人が笑顔になったのでした♡

この投稿には「食べていいのか迷ってるの可愛い♡」「弟くん優しいね」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられました。とっても素敵な関係性で羨ましい限りですね。

ふたりで仲良くお散歩♪

別投稿には、ふたりのお散歩光景も紹介されています。リードを持っている男の子にペースを合わせて歩くうにちゃん。男の子の様子を何度も確認しながらゆっくりと歩いていたそう。

男の子もうにちゃんが止まるとストップし、歩き始めると一緒に並んで歩き出したとか。お互いを思いやるふたりは、種別を超えた本当の姉弟のようで微笑ましい限り。これからも一緒にお散歩を楽しんで下さいね。

TikTokアカウント「myoanri」には、うにちゃんの日常が紹介されています。男の子との優しい日々もぜひご覧ください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「myoanri」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております