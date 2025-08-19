◆プロボクシング ▽１３２ポンド（約５９・８７キロ）契約１０回戦 〇堤駿斗（３回ＴＫＯ）カイス・アシュファク●（１６日＝日本時間１７日、サウジアラビア・リヤド）

１７日にサウジアラビアで行われた１３２ポンド（約５９・８７キロ）契約１０回戦で勝利したＷＢＡスーパーフェザー級３位・堤駿斗（２６）＝志成＝が１９日、成田空港着の航空機で帰国。早ければ１２月２７日に計画されるサウジアラビア・リヤドでの大型興行か、大みそかに予定される日本での所属ジム主催興行で世界初挑戦に臨む見通しで「できるんだったらどっちでもいい。もちろん国内でやれるならベストだが、それよりも世界戦がやれる方で自分はやりたい。そのつもりで想定して練習しています」と意欲を語った。

プロでは初の海外での試合となった堤は、２０１６年リオ五輪代表のカイス・アシュファク（３２）＝英国＝から３度のダウンを奪い、３回２分８秒ＴＫＯ勝ちを収めた。

「初回は硬かったが、２ラウンド目で相手のリズムやパンチ力を見切ることができた。３ラウンド目の２度目のダウンで、相手の気持ちが折れかかっているのを見て、ラッシュしてＫＯした」

試合前の会見での「５ラウンドまでにＫＯ」宣言を有言実行し「けっこう堂々と言っちゃってたんで良かったです。テンション上がってましたね。ああいう場だったので」と笑った。デビューから３戦連続判定勝利だったが、４戦目以降は５戦連続ＫＯ勝利で、戦績を８戦全勝（５ＫＯ）とした。

「今は８オンスでどこにどれだけのパンチを当てれば効くのかが分かってきた。相手の８オンスのパンチにも臆することなく、自分のパンチを強く打てるようになっている。これから世界のトップレベルの選手にそういったパンチをどれだけ当てて倒していけるかが目標になってくる」

弟・麗斗（２２）＝志成＝とともに、サウジアラビア政府直轄プロジェクト「リヤド・シーズン」を運営する同国総合娯楽庁トゥルキ・アラルシク長官がオーナーを務める米専門誌「ザ・リング」とアンバサダー契約を締結しており、今回のサウジアラビアでの大型興行に抜てきされた。ＷＢＡ世界同級正規王者はレイモント・ローチ（３０）＝米国＝で、暫定王者はジェームス・ディケンズ（３４）＝英国＝。世界初挑戦がサウジで実現する可能性もあり、「現地の雰囲気を味わうことができたことが生きてくる。今回やれてよかった。濃い海外遠征になりました」と手応えを口にした。