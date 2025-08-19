¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡¡·ÝÆ»£µ£µ¼þÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀäÂÐ¤ËÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤Î¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¡Ê£·£²¡Ë¤ÈÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¡Ê£·£³¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á·ÝÆ»£µ£µ¼þÇ¯µÇ°Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÁÌ¡ºÍ¤Ï¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ã¡Á¡×¥Ä¥¢¡¼¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢·ÝÆ»£µ£µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿£²¿Í¤¬¡¢Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡Ê£±£°·î£²£¶Æü¡Ë¤ÈÅìµþ¡¦¥ë¥ß¥Í£ô£è£å¤è¤·¤â¤È¡Ê£±£²·î£±£´Æü¡Ë¤äÂæÏÑ¡ÊÍèÇ¯¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë¤ÇÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Ì¡ºÍ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡Âçºå¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¹õÅÄÍ¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤é¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡Ö¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌµ³Ø¤Î²ñ¡×¡ÊÂçºå¡¦ÄëÄÍ»³¤Î´óÀÊ¾®²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÄáÉÓ¤È¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÀèÇÚ¤«Ê¹¤«¤ì¤¿Î¤¸«¤Ï¡Ö¡ÊÄáÉÓ¤Ï¡ËÂç³Ø¤«¤éÍè¤Æ¤Ï¤ë¤«¤é¡¢Ç¯¤Ï¤Ò¤È¤Ä¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢ËÍ¤é¹â¹»¤«¤éÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤¬ÀèÇÚ¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡Ö¡ÊÄáÉÓ¤¬¡Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ø·»¤µ¤ó¡Ù¸À¤¦¤«¤é¡×¤È¶²½Ì¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤Î³¤³°¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¤¸«¤Ï¡Ö¤¤Ã¤ÈÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·ÝÆ»£µ£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¸½Ìò¤ÇÌ¡ºÍ¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¤¸«¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¡£¤½¤³¤À¤±¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¾¯¡¹¾¼ÏÂ¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤É¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Î¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤Ï£²¿Í¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø£Ô£È£Å¡¡£Ó£Å£Ã£Ï£Î£Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¡¢¡Ê½ÐÈÖÁ°¤ËÌ¡ºÍ¤Î¡ËÈùÄ´À°¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢À¸¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤À¾Ð¤ï¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤òÉ½¤·¤¿¡£