タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。ミルクティー味のシフォンケーキを焼いたことを報告しました。

【写真を見る】【 小倉優子 】 三男がアイス作り挑戦「もっと難しいのも作りたい♪とのことなので、次回はもう少し難しいお菓子を作ってみます」





小倉さんは「今日は、ミルクティーのシフォンケーキを焼きました」と投稿。添付された写真には、きれいな焼き色のシフォンケーキが写っています。ふんわりと膨らんだケーキは、紙のカップに入れられ、表面は金色に焼き上がった美しい仕上がりとなっています。







「よく膨らみました」と満足げな様子の小倉さん。「スイーツは、食べるのも作るのも大好きです！」とコメントしており、料理やお菓子作りを楽しんでいる様子がうかがえます。







さらに同日、小倉さんは続けて「アイス作り」というタイトルで2つ目の投稿を行いました。シフォンケーキを作っていたところ、「僕も作りたい！」と三男が興味を示したとのこと。









そこで家にあったパイナップル、ヨーグルト、八分立ての生クリームを使って凍らせる方法でアイスを作ることになったようです。投稿された写真からは、ステンレス製のボウルに材料を入れて混ぜている三男の様子が確認できます。









小倉さんは「もっと難しいのも作りたい」という三男の意欲に「次回はもう少し難しいお菓子を作ってみます」と応える意向を示しました。「三男も作ることに興味を持ち始めたようで、嬉しいです」と母親として喜びの気持ちを表現しています。









この投稿に、「創作するのみんな興味持っていいですね」「三男くんはお兄ちゃん達の影響で料理に興味が出てきたんだね！」「三男君、一緒にアイス作り、良いですね〜自分で作ると、尚更美味しい」「可愛い息子やな いつも仲良く最高の素晴らしい家族やな」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】