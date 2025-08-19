リーズ、ミラン所属のスイス代表FWオカフォー獲得で合意 移籍金は約36億円、2030年までの5年契約か
リーズがミランに所属するスイス代表FWノア・オカフォーの獲得に向けてクラブ間で合意したようだ。19日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。
報道によると、リーズはオカフォーの獲得に向けてアドオンを含む移籍金2100万ユーロ（約36億円）でミランと合意に達したとのこと。また、イタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏によると、契約期間は2030年6月までの5年契約だという。
現在25歳のオカフォーは、スイスの名門バーゼルの下部組織育ち。2018年5月にトップチームデビューを果たし、その後はザルツブルクを経て2023年7月にミランへと移籍した。
ミラン加入初年度の2023−24シーズンは公式戦36試合で6ゴール3アシストを記録。しかし、昨季は負傷の影響もありミランでは出場機会に恵まれず、今年2月にナポリへローン移籍し、最終的に公式戦21試合に出場して1ゴール2アシストという成績だった。
