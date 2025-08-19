「『あな番』”尾野ちゃん”は本当に大切な存在」奈緒が今から叶えたいと思っていること

人生をやり直すとしたら、あなたはどんなことをやりたいだろうか。

しかも、罪を犯してしまったあと、だとしたら――。

奈緒さんの最新作は、WOWOWにて8月22日に放送・配信がスタートするドラマ『塀の中の美容室』。奈緒さんは、女子刑務所の中にある「あおぞら美容室」の美容師・小松原葉留を演じる。ある罪を犯して刑務所に入った葉留や、そこに来る客たちのさまざまな「やり直し」も描かれる。メガホンをとるのは、『春になったら』に続き奈緒さんとタッグを組むこととなった松本佳奈監督。刑務官役の小林聡美さん、成海璃子さんをはじめ、実力派キャストとの共演も楽しみな作品だ。

インタビュー前編では、実際にある刑務所を取材して描かれた小説が原作のこの作品のために、「塀の中」に入った時に気づいたことを聞いた。後編では2019年4月期に大ヒットした『あなたの番です』はじめ、多くの“当たり役”といえるような作品に出演しつづけている奈緒さんの仕事への向き合い方を聞く。

「これをやるべきだ」と思える作品との出会い

『ファーストペンギン』『あなたがしてくれなくても』『春になったら』『東京サラダボウル』など、奈緒さんの出演作はどれも私たちの心を打つものばかり。いったい奈緒さんは、どのような思いのもとに自身が出演する作品を決めているのだろう？

「ありがたいことにたくさんお話をいただくなかで、迷うことは意外になくて。『次はこれをやるべきだ』と思える作品が、しかるべきタイミングで来ることがすごく多いんです。なので作品選びで悩むということは、ここ最近はほとんどありません。

出演した作品を見た方が何かを感じて、『次はこれを』とオファーしてくださることもあって、作品が繋いでくれていると言いますか、次にやるべきことに導びかれている感覚があります。

以前ドラマ『春になったら』でお世話になり、今回また『塀の中の美容室』でご一緒した松本佳奈監督もそうですが、『じゃあ次はこういう題材に挑戦しよう』という感じで、次の企画を共に考えて作品を作る仲間がどんどん増えていっているんです。2回、3回とご一緒できる方が増えていくのは嬉しいことですし、そういうご縁は自分のなかで大切にしているものでもあります。

また今回『春になったら』に続いて、小林聡美さんとご一緒しています。私は聡美さんの出演作はもちろん、エッセイも読んでいて、こんなふうに素敵に歳を重ねていきたいと思っていた憧れの人でした。そんな方と再び関わりの深い役でご一緒させていただけて、本当に幸せ者だなと思います。お芝居はもちろんですが、休憩時間に聡美さんとおしゃべりするのが私の楽しみになっていました」

“尾野ちゃん”は本当に大切な存在

演じる役柄に寄り添い、リアリティーのある自然な演技で観る者を魅了する奈緒さん。実は演じるうえで、しないように決めていることがあるのだという。2019年に放送されるや大きな話題となったドラマ『あなたの番です』で、田中圭さん扮する手塚翔太につきまとう女性、“おのちゃん”こと尾野幹葉を演じた時に感じた思いとは？

「尾野ちゃんを演じた際には、本当にたくさんの反響をいただきました。自分のなかで尾野ちゃんがすごく大切な存在だったので、『このあと彼女と同じような役はしばらくやらない』とそのときに決めていました。

私はあの時期、あの役に自分のすべてを捧げました。それだけに次に同じことをしてしまうと、尾野ちゃんに申し訳ないという気持ちがあって。それだけ役のパワーが大きかったので、一度自分の全てを白紙に戻そう。尾野ちゃんに頼ってはいけないという思いがあったのです。

尾野幹葉という役はすごく面白かったですし、あのキャラクターは尾野ちゃんだけのものです。だから私はまた自分をゼロに戻して、ここから新しいことをして成長しないといけない。そう考えていました。

実際に当時、また尾野ちゃんのような役を観たいと言ってくださる方もいました。その一方で『次は全然違う役をやりませんか？』と言ってくださる方もいて、自分の中で新しい挑戦に飛び込む選択をさせていただきました」

演じた役は全部、自分の中に積み重なっている

俳優のなかには、キャラクターを演じた後しばらく役が抜けず、日常生活に影響が出るという人がいる一方で、カットの声がかかったら一瞬で気持ちが切り替わるという人もいる。奈緒さんはどちらのタイプなのだろう？

「日常で引きずることはありませんが、作品が終わってからもしばらく考えちゃうんですよね。『彼女のその後の人生はどうなったかな？』と。自分の中に一人の人間として、その人の人生がずっと続いてく感覚があるんです。なのでそれまで演じた役は全部、自分の中に積み重なっていると思っています。

蓄積されていって、ふとした時に『こういう時、彼女ならどうするかな？』『どうなったかな？』と思い出す。大切な人という感覚で、私の中に存在として残ってる感じがありますね」

一度でいいから叶えてみたいこと

映画、ドラマ、CMと、今や見ない日はないと言っても過言ではない奈緒さん。俳優として高い評価を得ているが、意外にも子どものころの夢は漫画家になることだったそう。インスタグラムでは彼女が描いたプロさながらのイラストを見ることができるが、そんな多才な奈緒さんが「一度でいいから叶えてみたい」と語る夢とは？

「ちっちゃい時から一人で遊ぶことが多く、特に絵を描くのが好きでいろいろな絵を描いていました。人形遊びもそうですが、あれこれ想像することが楽しかったんです。

小学生の時は、『週刊少年ジャンプ』連載の『銀魂』と『ONE PIECE』に夢中。あとは『花とゆめ』で連載されていた『フルーツバスケッﾄ』にもハマりました。絵をせっせと模写したりして、このころからです、将来は漫画家になりたいと考えるようになったのは。

漫画家になるのを諦めた理由は、お話を自分で作れないことに気づいたから（笑）。絵を描くのもいろいろなことを想像するのも好きなのですが、お話を作るのはまたちょっと違う能力だなと思い当たって……。そのときの私には『お話が作れない』ことが大きな壁だったのです。

漫画家にはなれませんでしたが、今は誰かが作ったお話の中に生きる仕事をさせてもらえているので、人というのはたどり着くべきところにたどり着くんだなと思います。ただ、もしもチャンスがあったら、子どものころに望んでいた『お話を作る』という夢を、一度でいいから人生の中で叶えてみたいです」

奈緒（なお）

1995年2月、福岡県出身。モデルとして活動を開始し、2013年テレビ西日本のドラマ「めんたいぴりり」で女優デビュー。20歳で上京後、2018年、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」でヒロインの親友役に抜擢、翌年にはテレビドラマ「のの湯」（2019）での連続ドラマでの初主演を果たす。同年『ハルカの陶』で映画初主演。2023年エランドール賞新人賞を受賞、2025年橋田賞新人賞などを受賞。近作に『先生の白い嘘』『傲慢と善良』などがある。主演舞台『WAR BRIDE ―アメリカと日本の架け橋 桂子・ハーン―』が8月14日から9月14日まで東京、兵庫、福岡で上演。8月22日より、WOWOWにて「塀の中の美容室」の放送・配信がスタート。

スタイリング／岡本純子 ヘアメイク／竹下あゆみ

【前編】奈緒が刑務所の「塀の中」に入ってみて気づいたこと