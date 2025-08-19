バッテリィズ『M-1』今年は「ほぼ出ない」 東京進出もエース「人自体は大阪と一緒」
お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）が19日、東京・水道橋のIMM THEATERで行われた『東京グランド花月』初日公演後囲み取材に出席。『M-1グランプリ2024』で準優勝し、一躍ブレイクを果たしたが、今年の『M-1』出場について、エースが「ほぼ出ないです」とコメントした。
【集合ショット】華やか！バッテリィズら売れっ子たちが『東京グランド花月』に集合
東京進出を果たしてから4ヶ月ほどが経過したが、エースは「いろんな仕事させていただいたんで、大阪とは全然違いますね。でも、人自体は一緒ですね。別に一緒ですけど、やっぱりしゃべり方が違います」と“らしさ全開”で語っていった。
大阪の“笑いの殿堂”なんばグランド花月で行われている看板寄席の東京版で、漫才・落語・コント・吉本新喜劇と、よしもとの笑いのすべてが詰まった6日間。豪華なラインナップで、最高の寄席を開催する。
そのほか、酒井藍、島田珠代、ロングコートダディ（堂前透、兎）が出席。同公演は、24日まで行われる。
