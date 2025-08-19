立秋を過ぎ、暦の上では秋に向かっていますが、福岡県内は19日、飯塚市で36.2℃、太宰府市で36.1℃、久留米市で35.9℃、朝倉市で35.4℃、添田町で35.2℃など、猛暑日となりました。この残暑は、いつまで続くのでしょうか。気象台は19日、3か月予報を発表しました。

厳しい暑さの中、涼を求める人たちが訪れていたのが、福岡県うきは市の「調音の滝」です。高さ27メートルから音楽を奏でるように水が流れることが名前の由来とされ、癒やしの空間を作り出しています。





滝の近くでは夏休み期間中、恒例の「そうめん流し」や、川の水を引き込んだ「流水プール」が人気です。訪れた人たちは涼を感じながら夏のひとときを楽しんでいました。■訪れた人「自然の水は冷たいですね。足をつかるだけでも、めちゃくちゃひんやりします。」「緑とか自然があって気持ちいいです。」

終わりが見えない暑さですが、福岡管区気象台は19日、九州北部の3か月予報を発表しました。



気象台によりますと、9月と10月も引き続き、気温が高い状態が続く見通しです。その要因について、地球温暖化の影響による気温の上昇などを挙げています。



■福岡管区気象台 予報課・小川浩司さん

「高温が予想され、残暑が厳しい予報となっています。十分な熱中症対策をお願いします。」



一方、沖縄の南にある熱帯低気圧について、気象台は、台風になる可能性は低くなったものの、まとまった雨となる恐れもあるため、先日の大雨で地盤が緩んでいる地域では、今後の情報に注意してほしいとしています。