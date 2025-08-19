¡ÚÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó Xstellar¡È¥Õ¥êー¥ì¥ó¡É～ÀãÍ·¤Ó～/¡È¥Õ¥§¥ë¥ó¡É～ÀãÍ·¤Ó～/¡È¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡É～ÀãÍ·¤Ó～¡Û º£ÅßÅ¸³«Í½Äê

¡¡¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó Xstellar¡È¥Õ¥êー¥ì¥ó¡É～ÀãÍ·¤Ó～/¡È¥Õ¥§¥ë¥ó¡É～ÀãÍ·¤Ó～/¡È¥·¥å¥¿¥ë¥¯¡É～ÀãÍ·¤Ó～¡×¤òº£Åß¤ËÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤ò¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÀãÍ·¤Ó¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢Àã¤À¤ë¤Þ¤äÀãÅÆ¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

(C) »³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ