日本のボクシング界で事故が続発している。

２日の興行では試合後に２人の選手が相次いで亡くなった。異例の事態を受け、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）とジム会長らで組織する日本プロボクシング協会（ＪＰＢＡ）は１２日に緊急会合を開いた。再発防止に向け、徹底的な検証と安全対策の実行が求められている。（荒井秀一）

国内のリングでは、２０２３年１２月の日本タイトル戦で敗れた穴口一輝さんが２４年２月に死去。今年５月には国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）ミニマム級戦で判定負けした前王者の重岡銀次朗選手が急性硬膜下血腫で開頭手術を受けた。今月２日の同じ興行では神足（こうたり）茂利選手（Ｍ・Ｔ）と浦川大将（ひろまさ）選手（帝拳）がそれぞれ別の試合後に開頭手術を受け、神足選手は８日、浦川選手は９日、急性硬膜下血腫で亡くなった。２年の間に３人が死亡し、抜本的な対策が急務といえる。

一連の事故との関連性は明らかにされていないが、背景には様々なことが考えられる。一つは過度な減量と減量の方法だ。近年になって問題視されているのが「水抜き」という減量法で、短期間で水分を抜いて一気に体重を落とすことへの危険性が指摘されている。

ＪＢＣでは今回の事態を受け、試合当日の体重が前日計量より１０％以上増加した選手には次戦からの階級変更を命じる方針を固めた。選手の脱水状態を把握する「尿比重検査」を導入する考えも明らかにしている。

選手の攻撃力のアップも見逃せない。近年、トップアマが続々とプロ転向するようになり、多彩な攻撃に対する防御が追いついていないという見方もある。ＪＢＣの安河内剛・本部事務局長は「日本の場合、１ラウンドから苛烈な打ち合いをする。これが長く続くとやはり選手へのダメージは大きい」と話す。

ＪＰＢＡのセレス小林会長は「試合だけではないと思う。減量しながら行う試合前のスパーリングも関係してくる」と指摘。ジムでのスパーリングの正しいやり方についても講習会を開いてトレーナーらに伝えていきたいとしている。

一方で、試合方式については１２ラウンドだった東洋太平洋王座戦を１０ラウンドに短縮することが決まった。救急医療体制についても強化する方針で、世界戦に限って会場に配備されていた救急車を全ての興行で配備する体制を目指す。緊急治療を引き受ける提携先の病院も増やしていく。

安河内事務局長は「この競技が今後どうなっていくのかの瀬戸際。危険性をゼロに近づける努力を惜しみなくやるしかない」と危機感を抱く。悲劇を繰り返さないためにも、業界関係者はスピード感を持って対策を実行していくべきだろう。