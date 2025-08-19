現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。8月17日には第 31回 「我が名は天」が放送となりました。

【写真】ふくに乳をもらいに来たこの母親が…

＜第31回のあらすじ＞

江戸市中は利根川が決壊し大洪水になる。

新之助（井之脇海）やふく（小野花梨）を気にかけ米などを差し入れようと深川を訪れた蔦重。

その後、食料の配給が行われる寺で平蔵（中村隼人さん）に会い、幕府は復興対策に追われ、救い米どころか裕福な町方の助けを頼りにしていると知る。

そんな中、江戸城では家治（眞島秀和さん）が体調を崩し月次御礼を欠席する。老中らが戸惑う中、意次（渡辺謙さん）は家治からある話を聞かされて…。

人に身を差し出すのには慣れている

利根川が決壊し、大洪水になった第31回。

江戸市中において、深川の新之助のもとを訪れた蔦重は新之助の妻・ふくと生まれたばかりの赤ん坊・とよ坊を気にかけて、着物や米を差し入れます。

その後「人に身を差し出すのには慣れている」と語るふくは、乳が出なくなった母親たちの代わりに自分の乳を分け与えるのでした。

一方の江戸城では、十代将軍・家治が体調を崩します。

いったん回復するも、知保の方（高梨臨さん）が「滋養のあるものを」と手作りした醍醐を食したのち、再び体調を悪化させてしまいました。

俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ！

息も絶え絶えとなった家治。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

「意次のような正直者を重用するように」と家斉へ遺言を伝えたのち、一橋治済の胸ぐらをつかむと「天は見ておるぞ！ 天は天の名を騙（かた）るおごりを許さぬ！これからは余も天の一部となる…。余が見ておることをゆめゆめ忘るるな！」と告げ、そのまま息絶えてしまいました。

それから場面はふたたび江戸市中へ。こちらでは米を盗みに新之助の家へ入った男によって、ふくがとよ坊とともに殺されてしまいます。

とよが乳をあげた赤ん坊の母親が、その夫に「あの家には米がある」と伝えたことが原因だったことが分かると、新之助は「…この者は俺ではないか。俺は…俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ！」と涙ながらに嘆きの声をあげ、ドラマは幕を下ろすのでした。

視聴者の反応

ドラマ前半から登場していた家治、ふくという二人が続けて死を遂げた第31回。

家治は滋養をつけてほしいとの知保の方の思いが、ふくについては、乳をあげるために家にあげた親から狙われるという、いずれの死も”善意”がきっかけだったという、驚愕の展開に震える視聴者が続出。

実際、SNSなどでは「まさに、地獄への路は善意で舗装されている」「新さんが襲われるくらいかと思ったら、妻子を失うとは…。初回並みの悲しすぎる展開でした」「知保の方は、家治の健康のことを本当に考えての醍醐だったんだな…」「悲しいことだが、親切心で施しをしたら＜なんだ自分だけ恵まれてるじゃないか。だったらもっと出せ＞で犯罪に繋がるというのは現代でもよくある話」「正直者や慈悲深いモノはバカを見る世の中なのか…200年後の今も変わらない」「森下脚本は地獄を描くと言われますが、それでも、この世に生きてて良かったと信じさせてくれるところがあるとも見ました。ここからが本番なのかもしれません」といった感想が出ていました。

ーーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。