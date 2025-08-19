好き＆行ってみたい「和歌山県の道の駅」ランキング！ 2位「志原海岸」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中でふらりと立ち寄れば、その土地ならではの魅力や味覚に出会える「道の駅」。絶景やご当地グルメ、ユニークな体験など、訪れる理由は人それぞれです。そんな中で多くの人が「一度は行ってみたい！」と心惹かれたスポットはどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部は8月5〜6日、20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「和歌山県の道の駅」ランキングを紹介します！
回答者からは「海の近くに面しているので海鮮など海の幸がいただけたら良いなと思い」（30代女性／長野県）、「地元の魅力を感じられる場所で、観光やドライブの途中で立ち寄りやすいから」（30代女性／東京都）、「白浜アドベンチャーワールドに行くついでに行きたいから」（30代女性／広島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「熊野古道の落ち着いた厳かな雰囲気を味わいたいから」
（30代女性／埼玉県）、「紅葉時期の風景がとても素晴らしいと思います」（60代男性／香川県）、「歴史がありそうだから」（30代男性／山口県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
