【熱中症対策】医師が薦める最新冷却グッズおすすめ7選｜ハンディファン・スプレー

炎天下の外出時に心強い冷却グッズ。

首元を冷やすネックリングや、風を届けてくれるハンディファンなど、今は便利な選択肢が揃っています。

今回は、最新冷却グッズ7選をピックアップ。頼れるアイテムを味方に、暑い日のお出かけも安心＆快適に過ごしましょう。

ひんやりシャツシャワー

●ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料 500ml

1485円（税込み）／ときわ商会

https://www.tokiwashoukai.co.jp

外出前に衣類にスプレーするだけで、気化熱とメントールの作用でひんやり感が約30分〜1時間持続。高い消臭力もあり、 衣類についた汗のニオイや加齢臭を中和分解してくれます。

アイスノン 冷んやり氷スプレー

●アイスノン 冷んやり氷スプレー 134ml

657円（編集部調べ）／ 白元アースお客様相談室

https://www.hakugen-earth.co.jp/products/sanitation/post_373.html

ハンカチなどにスプレーすると、ミストが氷状に変化。ほてった肌に当てることでクールダウンできる瞬間冷却スプレー。1秒の噴射で約70回使えて経済的です。

ネッククーラーポケット

●ネッククーラーポケット

6980円（税込み）／サンコー

https://www.thanko.jp/view/item/

スイッチを入れて2秒で冷却プレートが冷えはじめ、まわりの気温より最大14℃も冷たくなります。180ɡと軽量で長時間使っても疲れにくいのがいいところ。

REON POCKET 5

●REON POCKET 5

19800円（編集部調べ）／REON POCKET

https://reonpocket.sony.co.jp/

腰や胸もとにタグをつけると温度や湿度を自動で計測し、首もとに装着したデバイスが反応。体表面を冷やしたり温めたりでき、夏だけでなく寒い冬にも使えます。熱中症対策グッズとして開発されたものではありませんが、体を効率的に冷却できて便利です。

PLAZA BASICS 冷却機能付き ミニハンディファン

●PLAZA BASICS 冷却機能付き ミニハンディファン

3410円（税込み）／PLAZA

風量を3段階に変えられ、パワフルな風を送り出せるハンディファン。冷却プレートを首や手首に当てると風とダブルで涼しさを感じられます。ハンディでも立てても使える2WAY仕様。

ザムスト アイスバッグ

●ザムスト アイスバッグ（右）、ザムストアイスバッグ首用（左）

（右）Sサイズ 1210円、（左）3960円／日本シグマックス

https://www.zamst-online.jp

「アイスバッグ」は水もれや結露しにくい作りで、特定の部位をピンポイントで冷やせます。「アイスバッグ首用」は両手が使えるのでスポーツや作業時に最適です。

エスカラット 極寒ロングタオル

●エスカラット 極寒ロングタオル 5枚入

768円（税込み）／コーセーコスメポート

https://maison.kose.co.jp/site/scarat/g/gWMAL/

メントールが配合された厚手シートで、ひんやり感が最長90分も持続する使い捨てタオル。フェイスタオル級の大判ロングサイズで、首にかけたり頭に巻いたりすることができます。

クールネックバンド

●クールネックバンド L（右）、クールネックバンド用ポーチ スクエア型（左）

（右）550円、（左）330円／DAISO

https://www.daiso-sangyo.co.jp/

冷蔵か冷凍で冷やして使う、首かけ用の冷却バンド。550円と手軽に試せる価格なのがうれしい。ネックバンドがすっぽり納まる専用ポーチも販売されています。

冷却アイテムでクールダウンすれば、暑い日のお出かけももっと気楽に。熱中症対策を忘れず、元気に夏を乗り切ってくださいね！

教えてくれたのは……

石原新菜先生

「イシハラクリニック」副院長、「ヒポクラティック・サナトリウム」副施設長。帝京大学医学部卒業後、同大学病院にて研修医として2年勤務。現在は、主に漢方医学、自然療法、食事療法による治療を行う。

（『オレンジページ』2025年8月2号より）