¡Ö»ÐËå¥°¥é¥Ó¥¢¸«¤¿¤¤¡×18ºÐ¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼»³²¬À»Îç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È»Ð¤Èà¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¼«Âð2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖËå¤Ï¥¹¥¿¡¼¸õÊä¡×¡Ö¥¿¥Ã¥°¸«¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡18ºÐ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢»³²¬À»Îç(¤»¤ê¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤Îà»Ð¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ð¤¬²È¤ËÍè¤¿¡×¤È¤·¤ÆX¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë»³²¬²íÌï(¤ß¤ä¤Ó¡¢20)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¹õ¤ÈÇò¤Î¿§°ã¤¤¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃå¤Æ¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ä¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¥¿¥Ã¥°¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡¢¤µ¤é¤ËËå¤ÏºÇ¶¯¤Ë´·¤ì¤ë¥¹¥¿¡¼¸õÊä¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿»ÐËå¥°¥é¥Ó¥¢¸«¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£