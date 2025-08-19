À¾Éð¥É¥é2¥ë¡¼¥¡¼¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î1ÈÖ¥¹¥¿¥á¥ó¡¡ÀèÈ¯ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¤Ï2¥«·î¤Ö¤ê¾¡Íø¤Ê¤ë¤«¡¡¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê19Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡5°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï¤ò2»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó1ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï6·î19Æü¤ÎDeNAÀï°ÊÍè¤Î6¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¡£
¡ÚÀ¾Éð¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡º¸¡¡ÅÏÉôÀ»Ìï
¡¡2¡¡Æó¡¡Âìß·²Æ±û
¡¡3¡¡±¦¡¡³°ºê½¤ÂÁ
¡¡4¡¡°ì¡¡¥Í¥Ó¥ó
¡¡5¡¡»Ø¡¡Â¼ÅÄÎç²»
¡¡6¡¡»°¡¡¥Ç¡¼¥Ó¥¹
¡¡7¡¡Í·¡¡¸»ÅÄÁÔÎ¼
¡¡8¡¡Êá¡¡¸Å²ìÍªÅÍ
¡¡9¡¡Ãæ¡¡Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ
¡¡¡¡Åê¡¡ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯