東京で「うさぎしんぼる展」開催へ！ 9周年は過去最大規模の展示＆豪華クリエイターが集結
うさぎの魅力が詰まった合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 2025」が、9月19日（金）〜10月13日（月・祝日）の期間、東京・浅草橋にあるTODAYS GALLERY STUDIO．で開催される。
【写真】ペロッと舌出しがキュート！ 展示作品の一例
■300点以上の作品を展示
今回9周年を迎え開催される「うさぎしんぼる展 2025」は、過去最大規模の展示と豪華クリエイター陣が集結し、うさぎの魅力を五感で堪能できる期間限定の合同写真展＆物販展。
会場には、300点以上の作品を一挙に展示。東京初登場となる“Musee des Reves Mimi（＠mimi．roy＿diary）”や“うさぎのちゅもん（＠chumon＿rabbit）”など、SNSで見たことのある人気の作品から、未公開の新作まで幅広いラインナップが並ぶ。
また、気になるグッズ販売には初参戦13組を含む全44組が参加。刺しゅうグッズで人気の“ShijimiFactory（＠shijimifactory_embroidery）”や、1点1点丁寧に仕立てるクッションでおなじみの“作り手ぽぴー（＠popii．hin）”たちが会場を盛り上げる。
さらに、イラストレーター“VeryBerry （＠berryjyo007）”とコラボレーションした特設ブースが併設されるほか、ゆるうさもっちーを手掛ける“百福堂（＠momofukudou）”のミニ個展や、羊毛制作が体験できるワークショップなども展開予定だ。
なお、巡回展「うさぎしんぼる展 2025 in 名古屋」も開催決定。愛知・名古屋市にあるTODAYS GALLERY STUDIO． NAGOYAで10月25日（土）〜11月16日（日）の期間に実施される。
【写真】ペロッと舌出しがキュート！ 展示作品の一例
■300点以上の作品を展示
今回9周年を迎え開催される「うさぎしんぼる展 2025」は、過去最大規模の展示と豪華クリエイター陣が集結し、うさぎの魅力を五感で堪能できる期間限定の合同写真展＆物販展。
また、気になるグッズ販売には初参戦13組を含む全44組が参加。刺しゅうグッズで人気の“ShijimiFactory（＠shijimifactory_embroidery）”や、1点1点丁寧に仕立てるクッションでおなじみの“作り手ぽぴー（＠popii．hin）”たちが会場を盛り上げる。
さらに、イラストレーター“VeryBerry （＠berryjyo007）”とコラボレーションした特設ブースが併設されるほか、ゆるうさもっちーを手掛ける“百福堂（＠momofukudou）”のミニ個展や、羊毛制作が体験できるワークショップなども展開予定だ。
なお、巡回展「うさぎしんぼる展 2025 in 名古屋」も開催決定。愛知・名古屋市にあるTODAYS GALLERY STUDIO． NAGOYAで10月25日（土）〜11月16日（日）の期間に実施される。