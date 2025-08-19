¡Ö¥¢¥ÊÀã¡×¼çÂê²Î¤«¤é11Ç¯¡Ä37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÎÉ±à¤ªÊ¢Á´³«á¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö°áÁõ¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±!!¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡×¡Ö20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤Ç¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é11Ç¯¡½¡£37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÎÉ±¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î³§¤µ¤ó¡¢¶½Ê³¤È´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Ë½Ä¤¸¤Þ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º ²Æ¤Î¿Ø2025¡×¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤ÎMay J.(37)¡£17Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½À¾Éð¤ÎÆÃÊÌ»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤ò¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ç·ë¤ó¤À¥³¡¼¥Ç¤ËÇò¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥í¥ó¥°¤ÎÈ±¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö10Ç¯¿¶¤ê¤ËÀ¸¤ÇMay J¸«¤¿¤±¤É¡¢10Ç¯Á°¤è¤êº£¤ÎÊý¤¬²Ä°¦¤¤µ¤¤¬¤·¤¿¡×¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¤♡°áÁõ¤Ë¤âÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤Ê¡£·ÝÇ½¿Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖËÜÊª¤Î²Ä°¦¤µÇúÃÂ¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Èþ¤·¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡ÖLet It Go¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡×¤ò²Î¾§¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿May J.¤Ï¡¢Æ±Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£