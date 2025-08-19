TWICEと生ドーナツ専門店「I’m donut ？」がコラボ 作品をモチーフにした4種のドーナツが登場
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEと、生ドーナツ専門店「I’m donut ？（アイムドーナツ？）」とのコラボドーナツセットが期間限定で発売されることが決定した。
【写真】黒衣装をイメージ！濃厚な味わいの『I’m スター！』
今回のコラボは、TWICEの6枚目の日本オリジナルアルバムTWICE JAPAN 6th ALBUM『ENEMY』とのコラボレーション。作品をモチーフにした4種のドーナツが制作される。
コラボセットは第1弾（27日〜9月8日）、第2弾（9月9日〜18日）の期間で2種のセットを展開予定。それぞれドーナツとオリジナルボックスの内容が異なる。なお、セットの取り扱いは「I’m donut？」原宿店・池袋店・福岡店でのみで、商品は第1弾が8月21日午後8時、第2弾が28日午後8時よりオンラインにて発売される電子チケットの引換券を購入の上、購入時に選択した上記期間内の日時に各店舗での引き取りとなる。
タイトル曲「ENEMY」は、“何度挫けても、何度だって立ち上がる。いつだって越えなければならない壁は自分自身”と、自分らしく咲く事を諦めないあなたの背中を押すエールソング。誰かの背中を押すために、今回のコラボセット商品の収益の一部は、慈善団体へ寄付予定。
【商品詳細】
＜第1弾＞店舗受取期間：8月27日〜9月8日
価格：2710円（オンライン決済システム利用料385円+発券手数料165円含む）
・ドーナツ内容
『I’m スター！』（TWICEコラボレーションドーナツ）
『ENEMY』のJKTの黒衣装から構想。チョコ生ドーナツの中に、自家製カスタードを合わせたディプロマットクリームと、ジューシーなイチジクをゴロッと詰め込んだ。仕上げに砂糖漬けにした卵黄をトッピング。スターをイメージしたカスタードは、通常よりも卵の量を増やし、より黄色く濃厚な味わいに仕上げている。カカオ生地は黒衣装から着想をしたブラックココアでコーティングし、チョコとカスタードの濃厚な甘みのなかに、いちじくのフルーティーさがアクセントとなったぜいたくな味わい。
『I’m ダンスイマジネーション』（TWICEコラボレーションドーナツ）
「ENEMY」のMusic Videoに出てくるセットをモチーフ。抹茶の生ドーナツの中に濃厚な抹茶クリームと、やさしい甘さのキャラメルソースをあふれんばかりに詰め込んだ。ドーナツ生地にはミルクチョコをコーティング。さらに仕上げにキャラメルソースをかけ、ピスタチオとカカオニブをトッピングした。抹茶の香りとキャラメルのコク、チョコレートのほろ苦さが重なり合う、華やかな味わい。
『I’m donut？ プレーン』（I’m donut？レギュラードーナツ）
『グレーズド』（I’m donut？レギュラードーナツ）
・付属物
「SPECIAL BOX（Black）」×2
SPECIAL BOXにドーナツを入れてお渡し。さらに、コレクション用に畳んだ状態での未使用BOXも1つ付属する。
「I’m donuts？×TWICEコラボステッカー」1枚
9種のうち1種ランダム、第2弾セットと共通絵柄となる。
「お持ち帰り用ビニール袋」1枚
＜第2弾＞店舗受取期間：9月9日〜9月18日
価格：2710円（オンライン決済システム利用料385円+発券手数料165円含む）
・ドーナツ内容
『I’m アップルジャンキー』（TWICEコラボレーションドーナツ）
「ENEMY」のMusic Videoに出てくるりんごから着想。プレーンの生ドーナツの中にシナモンとラムが香るディプロマットクリームと、香ばしくキャラメリゼした大ぶりなリンゴ、さらにりんごピューレを詰め込んだ。そして仕上げにもフレッシュなリンゴをトッピング。さまざまな食感、風味を楽しめるリンゴづくしの特別な一品。
※クリームの風味付けに洋酒を使用
『I’m ロックンロール！』（TWICEコラボレーションドーナツ）
『ENEMY』は“ロック“がテーマの作品。チョコ生ドーナツの中に、なめらかなチョコレートカスタードクリームと、ザクザク食感のチョコレートを合わせたクリームを絞り、中央には甘酸っぱいフランボワーズピューレを忍ばせた。トッピングには、パチパチと弾けるチョコレート、キャラメルカカオナッツ、星型のラムネを飾った、見た目も食感も楽しい一品。
『I’m donut？ プレーン』（I’m donut？レギュラードーナツ）
『グレーズド』（I’m donut？レギュラードーナツ）
・付属物
「SPECIAL BOX（White）」×2
SPECIAL BOXにドーナツを入れてお渡し。さらに、コレクション用に畳んだ状態での未使用BOXも1つ付属する。
「I’m donuts？×TWICEコラボステッカー」1枚
9種のうち1種ランダム、第2弾セットと共通絵柄となる。
「お持ち帰り用ビニール袋」1枚
