成海璃子、誕生日にスーツ姿の“叔父”と笑顔の2ショット ドラマ『DOCTOR PRICE』で共演
ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が主演を務め、俳優の蒔田彩珠が共演する、読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜 後10：30）の公式SNSが18日に更新され、労働基準監督署の職員・北見まもりを演じる成海璃子と、まもりの“叔父”で転職エージェント会社「メディエイト・マネジメント」社長の石上道徳を演じる三浦貴大の2ショット写真が公開された。
【写真】誕生日に“叔父”三浦貴大と2ショットの成海璃子
公式SNSでは、「本日8月18日は『#DOCTORPRICE』北見まもり役 #成海璃子 さんのお誕生日 撮影終わりに叔父･石上道徳役 #三浦貴大 さんとスタッフみんなでお祝いを 素敵な一年になりますように」とつづり、プレゼントと思われる包みを手にした成海と、スーツ姿の三浦の2ショット写真を投稿。ファンや視聴者からは、成海の誕生日を祝福するコメントが多く寄せられた。
原作は漫画アクション（双葉社）で連載された漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』。ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んで届ける“痛快×医療サスペンス”ドラマとなる。
