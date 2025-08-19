ハライチ岩井、芸術的な“目玉焼き”のフォルムに驚き ファンも反応「すっげえ!!」「想像以上に北海道」
お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が19日までに、自身のSNSを更新。芸術的な“偶然”を明かした。
【写真あり】すごすぎる！想像以上にハイクオリティな“目玉焼き”
岩井は17日に自信が記した「モーニングバイキング。北海道の形の目玉焼き！なまらウマいべさ！」との投稿を引用し、朝食のラインアップを公開。その中には北海道の形をした目玉焼きがお皿に盛りつけられていて、「これ写真つけ忘れてた。写真無けりゃただ奇妙なこと言ってる奴じゃん」と改めてつづった。
この投稿には「すっげえ!!」「想像以上に北海道でしかも美味しそう」との反響が寄せられている。
